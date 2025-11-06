Перед встречей с Трампом: Совбез ООН снял санкции с лидера Сирии

Совет Безопасности ООН снял санкции с лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, который в понедельник должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, соответствующую резолюцию подготовили США. За нее проголосовали 14 из 15 членов Совбеза ООН. Воздержался только Китай.
Помимо сирийского лидера, резолюция сняла санкции и с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.
Reuters отмечает, что Вашингтон уже несколько месяцев призывает 15 членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии.
Напомним, на днях стало известно, что сирийский лидер Ахмед аль-Шараа встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Это произойдет 10 ноября и это будет первый случай, когда сирийский лидер посещает Соединенные Штаты.
До сегодняшнего дня, на аль-Шараа были наложены санкции ООН, которые предусматривали запрет на поездки. Именно по этой причине США подали в Совбез ООН проект резолюции об отмене ограничений против аль-Шараа и Хаттаба.
Ранее мы писали, что в октябре 2025 года Сенат США проголосовал за отмену санкций, введенных против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря".
Еще раньше, в июне, Трамп подписал указ о прекращении программы санкций против Сирии, чтобы поддержать путь страны к стабильности и миру.
Добавим, что отмена ограничений против сирийского государства началась после того, как в конце 2024 году пал режим предыдущего давнего сирийского лидера Башара Асада.