Торговая война Трампа: США и Китай договорились о новой встрече по сделке
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что между американскими и китайскими представителями состоится новая встреча по торговой сделке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в соцсети Х.
По словам Трампа, встреча будет уже в понедельник, 9 июня. Со стороны США будут участвовать глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговой представитель Джеймисон Грир.
"Я рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир, встретятся в понедельник, 9 июня 2025 года, в Лондоне с представителями Китая по вопросу о торговой сделке", - написал президент США.
Он также позитивно высказался об ожидаемом событии.
"Встреча должна пройти очень хорошо. Благодарим вас за внимание к этому вопросу", - резюмировал Трамп.
Торговая сделка между США и Китаем
Напомним, в апреле Дональд Трамп анонсировал масштабные пошлины против большинства торговых партнеров США. Наибольший тариф был введен против Китая.
Вскоре Трамп приостановил ввод тарифов на 90 дней, но в то же время ввел единую фиксированную ставку в 10% для всех государств. Но исключением стал Китай, для которого пошлины наоборот, выросли до 145%, на что Пекин ответил аналогичным повышением тарифов.
Позже, 12 мая, обе страны сообщили, что договорились о торговом перемирии на 90 дней.
При этом неделю назад Трамп заявил, что Китай нарушил торговую сделку с США, согласно которой глава Белого дома снизил введенные им же пошлины на импорт.
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