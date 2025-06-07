Торговая война Трампа: США и Китай договорились о новой встрече по сделке

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что между американскими и китайскими представителями состоится новая встреча по торговой сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в соцсети Х.

По словам Трампа, встреча будет уже в понедельник, 9 июня. Со стороны США будут участвовать глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговой представитель Джеймисон Грир.

"Я рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир, встретятся в понедельник, 9 июня 2025 года, в Лондоне с представителями Китая по вопросу о торговой сделке", - написал президент США.

Он также позитивно высказался об ожидаемом событии.

"Встреча должна пройти очень хорошо. Благодарим вас за внимание к этому вопросу", - резюмировал Трамп.