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Перед переговорами нужно деоккупировать территории по максимуму, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и ее граждане должны быть сильны на поле боя, защищая свои территории от государства-оккупанта России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что Украине необходимо быть сильной и во время переговоров. Это поможет добиться справедливого мира и деоккупировать все захваченные территории.

"Мы должны быть сильны, чтобы быть сильными в переговорах, Украина должна быть сильной на поле боя. Тогда мы сможем дойти до справедливого мира. Это самое главное... Давайте дойдем до этого, давайте деоккупируем по максимуму, что мы можем. Это для нас важно, мы будем сильнее", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале в Париже на трехсторонней встрече президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина проводит техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и учения солдат.

Напомним, ранее экскомандующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым уже к концу лета 2023 года.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, без деоккупации Крыма мир между Россией и Украиной невозможен.

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Владимир ЗеленскийдеокупаціяВторжение России в Украину