Перед виборами в Ізраїлі суперники Нетаньяху об'єдналися

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Також суперники прем'єр-міністра Ізраїлю анонсували створення єдиного списку кандидатів

Суперники прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на майбутніх парламентських виборах об'єдналися і анонсували створення єдиного списку кандидатів. Про це заявили лідери центристських партій Бенні Ганца і Яїра Лапіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Крім того, партії "Стійкість Ізраїлю" і "Є майбутнє" також домовилися про те, що якщо вони переможуть на парламентських виборах, то прем'єр-міністром протягом двох років буде колишній глава Генштабу Ганц, а потім цей пост займе екс-міністр фінансів Лапід.

До блоку також приєдналися колишні глави Генштабу Габі Ашкеназі і Моше Яалон, який також був міністром оборони країни.

У свою чергу, правляча партія "Лікуд", яку очолює Нетаньяху, прокоментувала в акаунті в Twitter об'єднання суперників.

"Вибір очевидний: або лівий уряд Лапіда-Ганця за підтримки блоку арабських партій, або праве уряд на чолі з Нетаньяху", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Нетаньяху може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до виборів в Ізраїлі.

Також Біньямін Нетаньяху пообіцяв домогтися історичного прориву у відносинах з ісламським світом.