Перед парадом в Пекине. Путин пожаловался на якобы "милитаризацию" стран запада

Суббота 30 августа 2025 12:32
UA EN RU
Перед парадом в Пекине. Путин пожаловался на якобы "милитаризацию" стран запада Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский диктатор Владимир Путин накануне совместного военного парада в Пекине пожаловался на якобы "милитаризацию" стран Запада и Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты трибуналов. В основе таких опасных тенденций - нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну", - отметил Путин.

По его словам, под предлогом мнимых российской и китайской угроз якобы возрождается "японский милитаризм", а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента.

Парад в Пекине

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пекине 3 сентября состоится церемония "День Победы" на площади Тяньаньмэнь. Она продлится около 70 минут под руководством лидера Китая Си Цзиньпина. Мероприятие станет вторым парадом с 2015 года в честь официальной капитуляции японских войск в 1945 году.

Мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны, станут одним из ключевых событий в политическом календаре президента Си Цзиньпина. Он будет находиться в центре активностей на площади, демонстрируя силу Китая.

Парад пройдет сразу после саммита в Тяньцзине, где Си Цзиньпин встретится с Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими лидерами.

Также сообщалось, что во время предстоящего военного парада Китай готовится продемонстрировать новейшие противокорабельные ракеты, боевые дроны и баллистические ракеты с ядерными возможностями.

