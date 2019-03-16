Перед мітингом Порошенка у Полтаві затримали близько десятка людей

Активісти "Нацдружин" закидали правоохоронців іграшковими поросятами

В Полтаве перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко задержали около десятка человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина".

Сообщается, что на Театральной площади произошел конфликт. По словам очевидцев, группа молодых людей с полузакрытыми лицами и начала бросать в сторону сцены бутылки. В результате около десяти человек забрали в автозаки.

Как сообщает издание "Полтавщина", представители "Национальных дружин" бросали в правоохранителей игрушечных поросят с требованием привлечь к ответственности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) за хищения в оборонной сфере. В результате полиция доставила около 10 человек в отделение, где выясняют цель их действий. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство.

Фото: задержание активистов "Нацдружин" в Полтаве (poltava.to)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве митинг "Нацкорпуса" против коррупции в оборонной сфере переместился под Администрацию президента. Активисты тоже бросают в правоохранителей игрушечных поросят.

Кроме того, сегодняшняя акция "Нацкорпуса" заблокировала движение в центре Киева.