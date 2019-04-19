Перед дебатами біля НСК "Олімпійський" посилили охорону

Біля НСК "Олімпійський", де сьогодні, 19 квітня, відбудуться президентські дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського посилили охорону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Зокрема, навколо всій території стадіону стоять автомобілі з правоохоронцями. Тільки з однієї сторони стадіону кореспондент нарахував понад 20 машин. Крім того, до стадіону під'їхала Національна гвардія.

Правоохоронці не дозволяють паркуватися автомобілів на прилеглих до стадіону вулицях. Пускати людей почнуть після 16:00, будуть встановлені спеціальні фільтраційні пункти. Предмети, які будуть схожі на зброю, правоохоронці будуть вилучати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в центрі столиці з 10:00 до 22:00 обмежать рух транспорту через проведення дебатів на "Олімпійському".

Крім того, через проведення дебатів на НСК "Олімпійському" в Києві певний громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Також три станції метрополітену змінять режим роботи у зв'язку з проведенням дебатів між кандидатами в президенти Зеленського і Порошенко. Як зазначається, сьогодні з 18:00 до 19:00 станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" переходять на особливий режим роботи.