Громадський транспорт змінить маршрути через дебати на "Олімпійському"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зміни у маршрутах почнуться з 12:00

Завтра, 19 квітня, через проведення дебатів на НСК “Олімпійський” деякий громадський транспорт у Києві курсуватиме за зміненими маршрутами. Про це йдеться в повідомленні у Facebook "Київпастрансу".

Зазначається, що 19 квітня з 12:00 і до завершення дебатів транспорт курсуватиме так:

тролейбуси №3 від Залізничного масиву до зал. вокзалу "Південний";

тролейбуси№9 від аеропорту "Київ" до зал. вокзалу "Південний";

тролейбуси №12 від ст. м. "Васильківська" до ст.м. "Либідська";

тролейбуси №14 від Ботанічного саду до вул. Новогоспітальної;

тролейбуси №15 від ст. м. Видубичі до вул. Новогоспітальної;

тролейбуси № 40, 40к від Кадетського гаю до вул. Волгоградської;

автобуси №5 в напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської за діючою трасою, далі вул. Казимира Малевича – Короленківська – Тарасівська, далі по діючому маршруту;

автобуси №20 від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

автобуси №55 від Дарницької площі до вул. Басейної;

автобуси №69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської.

Раніше повідомлялося, що завтра, 19 квітня, з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на НСК “Олімпійський” на прилеглих вулицях діятиме обмеження руху транспорту.

РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч людей.