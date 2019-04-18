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Громадський транспорт змінить маршрути через дебати на "Олімпійському"

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 19:31
Громадський транспорт змінить маршрути через дебати на "Олімпійському"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зміни у маршрутах почнуться з 12:00

Завтра, 19 квітня, через проведення дебатів на НСК “Олімпійський” деякий громадський транспорт у Києві курсуватиме за зміненими маршрутами. Про це йдеться в повідомленні у Facebook "Київпастрансу". 

Зазначається, що 19 квітня з 12:00 і до завершення дебатів транспорт курсуватиме так:

  • тролейбуси №3 від Залізничного масиву до зал. вокзалу "Південний";
  • тролейбуси№9 від аеропорту "Київ" до зал. вокзалу "Південний";
  • тролейбуси №12 від ст. м. "Васильківська" до ст.м. "Либідська";
  • тролейбуси №14 від Ботанічного саду до вул. Новогоспітальної;
  • тролейбуси №15 від ст. м. Видубичі до вул. Новогоспітальної;
  • тролейбуси № 40, 40к від Кадетського гаю до вул. Волгоградської;
  • автобуси №5 в напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської за діючою трасою, далі вул. Казимира Малевича – Короленківська – Тарасівська, далі по діючому маршруту;
  • автобуси №20 від ж/м Корчувате до вул. Ділової;
  • автобуси №55 від Дарницької площі до вул. Басейної;
  • автобуси №69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської.

Раніше повідомлялося, що завтра, 19 квітня, з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на НСК “Олімпійський” на прилеглих вулицях діятиме обмеження руху транспорту

РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч людей.

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