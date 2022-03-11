Як перерахувати кошти на армію: інструкції та рахунки

Рахунки НБУ

НБУ відкрив мультивалютний рахунок в перший день вторгнення - 24 лютого, вже зібрав на армію 11,5 млрд гривень та майже всі передав на оборону. НБУ постійно звітує про те, яким саме силовим відомствам він перераховує ці кошти.

Перерахувати кошти можна на сайті НБУ через Google Pay або за номером карти.

Це можна зробити і самостійно. Реквізити для зарахування коштів у національній валюті та іноземних валютах розміщені на сайті НБУ.

На рахунок НБУ можна перерахувати кошти і у відділеннях "Укрпошти".

Крім того, НБУ відкрив рахунок для гуманітарних цілей. Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, є Міністерство соціальної політики України. Загалом на нього було перераховано 194 млн грн в еквіваленті. Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Допомога через "Дію"

У додатку "Дія" є можливість переказати кошти для підтримки української армії. Всі донати підуть до фонду "Повернись живим".

У додатку потрібно натиснути на Документи - Допомогти армії, після чого зявиться можливість перерахувати кошти.

Переказ криптовалюти

Крім того Мінцифри оприлюднило офіційні криптогаманці, куди можна переказати гроші для армії України.