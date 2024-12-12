Пентхаусы и квартиры на Новый год. За сколько можно арендовать жилье в Киеве

Есть ли спрос на посуточную аренду в Киеве и пригороде

"В целом по стране мы фиксируем увеличение спроса на посуточную аренду на 19%, если сравнивать с прошлым годом. Традиционно пик сезона приходится на период летних отпусков, но также заметен рост спроса на период рождественско-новогодних праздников. Предложение на рынке посуточной аренды в Киеве и пригородах осталось примерно на таком же уровне, как год назад", – рассказали в комментарии РБК-Украина в ОLХ.

По данным компании, в ноябре этого года спрос на посуточное жилье в Киеве и пригородах снизился примерно на 20%, если сравнивать с сентябрем-октябрем.

"Однако за первую неделю декабря 2024 года спрос на дома и квартиры посуточно в Киеве и пригородах составляет 30-40% показателя декабря прошлого года. Поэтому мы ожидаем, что спрос в целом будет как минимум таким, как в прошлом году. Повышение спроса перед праздниками присутствует, но оно не такое как в довоенные годы", – добавили эксперты.

Сколько стоит посуточная аренда в столице

"Стоимость аренды квартир осталась неизменной – для Киева это 1 000 грн медианная цена. На 10-15% дешевле в пригородах. Что касается домов, то они существенно дороже и медианная цена выросла за год на 11%. В среднем арендовать дом в Киеве можно за 9 000 грн, в Ирпени – 5 250 грн, Вишневом – 8 800 грн, Буче – 9 000 грн, Броварах – 6 250 грн, Вышгороде – 4 000 грн и т.д.", –рассказали в ОLХ.

Отметим, что на сайтах объявлений есть много предложений по аренде жилья на праздники. На новогоднюю ночь цены могут увеличиваться почти вдвое, особенно в спросе дома с сауной и джакузи.

Трехуровневый пентхаус на проспекте Победы на Новый год можно арендовать за 6 500 грн в сутки, если количество гостей до 6 человек (7-10 человек – 7 500 грн, 11-15 человек – 8 500 грн). Жилье площадью 350 кв. м, имеет сауну и три открытые террасы с панорамным видом на Киев, на одной террасе есть мангал. Ремонт выполнен в классическом стиле, в кухне-гостиной есть большой камин.

Пентхаус на Новый год сдают от 6 500 грн за сутки (скриншот сайта ОLХ)

Вблизи станции метро "Минская" четырехкомнатную квартиру класса люкс, площадью 110 "квадратов", сдают за 22 тыс. грн за двое новогодних суток. Помещение имеет три отдельные спальни и всю необходимую технику. Стандартная цена в непраздничный период – 1 850 грн за сутки, предоставляется скидка при аренде на несколько дней.

Квартира на Минской, которую сдают в аренду на Новый год (скриншот сайта ОLХ)

Также в Киеве есть много вариантов более скромного жилья. Согласно с объявлениями OLX, в обычный период стоимость суточной аренды однокомнатной квартиры стартует от 600 грн, если она расположена на окрестностях города.

Двух- и трехкомнатные квартиры вблизи центра сдают за 1 500 – 2 500 грн. Аналогичные цены и на сайте объявлений Dobovo.com. Однако стоит учесть, что в новогодний период действуют наценки, их размер владельцы устанавливают самостоятельно.

Стоимость суточной аренды в обычный период (скриншот сайта ОLХ)

Отметим, что снимать жилье нужно с помощью проверенного риелтора, чтобы не попасть на мошенников, которые публикуют объявления об "аренде несуществующих квартир". Также следует сначала осмотреть квартиру, соответствует ли она заявленным параметрам.