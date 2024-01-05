В Пентагоне заявили, что могут выделить Украине 4,2 млрд долларов: в чем сложность

Министерство обороны США имеет формальные полномочия для передачи Украине военной помощи на 4,2 млрд долларов, однако Пентагон не может передать средства воюющей стране без решения Конгресса.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"У нас есть полномочия расходовать примерно 4,2 млрд долларов из имеющихся фондов, но у нас нет возможности пополнять запасы", - сказал Райдер.

Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что средства для выделения помощи израсходованы. Речь идет о президентской программе передачи вооружений (PDA), которая предполагает отправку оружия со складов.

Райдер также сообщил о работе с Конгрессом по этому вопросу. Пентагон призвал принять предложенный Белым домом проект о дополнительном финансировании.

Ситуация с помощью США для Украины

Ранее вчера, 4 января, в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Также сообщалось, что 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать в ближайшее время.