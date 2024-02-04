В Пентагоне заявили о новой серии ударов коалиции по Йемену: атаковали 13 объектов

По словам главы американского оборонного ведомства, были нанесены "дополнительные удары по военным целям в контролируемых хуситами районах Йемена" Вооруженными силами Штатов и Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

"Эти удары преследуют цель еще больше нарушить и ухудшить способность поддерживаемого Ираном ополчения хуситов проводить безрассудные и дестабилизирующие нападения на американские и международные суда, которые законно проходят через Красное море", - говорится в заявлении Остина, обнародованном Пентагоном в ночь на 4 февраля. .

Американский чиновник отметил, что силы коалиции обстреляли 13 мест, связанных с "глубоко зарытыми складами" оружия, ракетными системами и пусковыми установками, системами ПВО и радарами хуситов.

Остин подчеркнул, что такое коллективное действие "направляет четкое сообщение" хуситам об ожидаемых для них последствиях в случае продолжения нападений на международные морские и военно-морские суда.

"Мы без колебаний будем защищать жизнь и свободный поток торговли в одном из важнейших водных путей мира", - резюмировал Остин.

Детали операции

Как уточнили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), были нанесены удары по 36 объектам хуситов в 13 точках, которые контролируют боевики на территории Йемена. Утверждается, что эти цели использовались для атак на международные торговые суда и корабли ВМС США в регионе.

"Эти поддерживаемые Ираном цели хуситов включали в себя многочисленные подземные хранилища, системы управления и контроля, ракетные системы, места хранения и эксплуатации БПЛА, радары и вертолеты", - говорится в заявлении американских военных.

ВС США и Британии нанесли удары по объектам хуситов в Йемене (фото: twitter.com/CENTCOM)

Что предшествовало

Ранее поздно вечером в субботу стало известно, что США и Британия нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене. Как сообщал телеканал Al Masirah, атака была совершена второй раз за сутки, а объекты располагались в Сане.

Кроме того, вечером 3 февраля в Центральном командовании ВС США заявили об ударе по 6 противокорабельным крылатым ракетам йеменских хуситов, которые готовились к атакам кораблей в Красном море.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

Напомним, йеменские хуситы с ноября прошлого года периодически атакуют торговые суда в Красном море с помощью ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны Израиля против ХАМАСа.

В ответ на обстрел США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, связанным с хуситами. По всей стране раздавались взрывы. Несмотря на это, хуситы продолжили избивать по судам у побережья Йемена. Так, 15 января, они нанесли удар по американскому судну.

Операция США на Ближнем Востоке

В конце января американскую военную базу в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли. В Пентагоне заявили, что к нападению причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Вечером 2 февраля военные США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Удары длились около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии.