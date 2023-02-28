В Пентагоне сомневаются в том, что Россия сможет добиться успехов в войне в течение года

Российским военным вряд ли удастся добиться значительных успехов на фронте в ближайшей перспективе.
Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал, пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Заместитель министра обороны США по вопросам политики описал линию фронта в Украине как "непрерывное сражение" и отметил, что не ожидает успехов со стороны России в ближайшей перспективе.
"Таким образом, вы можете увидеть, как небольшие части территории перейдут из рук в руки в ближайшие недели и месяцы. Я не думаю, что то, что я вижу, свидетельствует о том, что россияне могут захватить всю Украину и добиться значительных территориальных успехов в любое время в течение следующего года или около того", - заявил Кал.
В то же время, как пишет корреспондент U.S. News, отвечая на вопрос, допускает ли Кал "покорение" Украины во время весеннего наступления россиян, чиновник ответил: "Этого не произойдет. Россияне не имеют возможности захватить Украину".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко рассказал, что необходимо для будущего наступления ВСУ и какое направление самое вероятное.
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