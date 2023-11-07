RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пентагоне рассказали о целях США на Ближнем Востоке

Фото: представитель Пентагона Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что Министерство обороны США имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

В ведомстве отметили, что у Соединенных Штатов Америки четыре направления усилий на Ближнем Востоке:

  • Защита американских войск и граждан в регионе.
  • Поток критически важной помощи в области безопасности Израиля для защиты от дальнейших террористических атак ХАМАС.
  • Координация с израильтянами, чтобы помочь обеспечить освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан.
  • Укрепление позиции силы в регионе, чтобы умерить любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации кризиса за пределы Газа.

В Пентагоне рассказали, что усиление американских сил в регионе включает развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые находятся в районе Центрального командования США вместе с атомной подлодкой класса Ohio.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

По словам Райдера, за последние несколько недель иранские прокси-группы атаковали американские военные базы Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии. В результате этих атак, которые были совершены с помощью беспилотников, пострадали десятки человек.

Ранее СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона сообщали, что военные базы США в Ираке и Сирии были атакованы более 20 раз.

После этих атак президент США Джо Байден 27 октября приказал нанести высокоточные ответные удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонБлижний востокХАМАСИранИзраиль