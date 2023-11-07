В Пентагоне рассказали о целях США на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что Министерство обороны США имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
В ведомстве отметили, что у Соединенных Штатов Америки четыре направления усилий на Ближнем Востоке:
В Пентагоне рассказали, что усиление американских сил в регионе включает развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые находятся в районе Центрального командования США вместе с атомной подлодкой класса Ohio.
По словам Райдера, за последние несколько недель иранские прокси-группы атаковали американские военные базы Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии. В результате этих атак, которые были совершены с помощью беспилотников, пострадали десятки человек.
Ранее СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона сообщали, что военные базы США в Ираке и Сирии были атакованы более 20 раз.
После этих атак президент США Джо Байден 27 октября приказал нанести высокоточные ответные удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.
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