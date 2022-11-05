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В Пентагоне рассказали, сколько России удалось уничтожить HIMARS

Фото: HIMARS (facebook)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на фейковые заявления Минобороны России о якобы уничтожении украинских HIMARS, в Пентагоне утверждают, что оккупантам до сих пор не удалось навредить ни одной из пусковых установок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, пожелавшего остаться неизвестным, чтобы дать откровенную оценку войне, Москва до сих пор не смогла уничтожить ни одну из этих пусковых установок HIMARS", - отмечает издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала российского агента, шпионившего по позициям HIMARS и дальнобойных гаубиц М777.

Между тем, в Украине создали новый БПЛА, который может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

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