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В Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина

Фото: какую модификацию БМП Bradley получит Украина (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS в рамках рекордного пакета военной помощи.

Об этом заявил главный представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The WarZone.

Модификацию M2A2 ODS (Operation Desert Storm) разработали на основе опыта, который Соединенные Штаты получили во время войны в Ираке в 1991 году (операция "Буря в пустыне").

На M2A2 ODS установили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) - боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.

БМП также получили лазерный дальномер ELRF (Eye-safe Laser Rangefinder) от компании Fire Control Systems с дальностью действия до 10 км.

Кроме того, боевые машины оснащены тактической навигационной системой TACNAV (Tactical Navigation System) с приемником GPS. M2A2 ODS имеет установленную цифровую систему ориентирования DCS (Digital Compass Systems).

На месте механика-водителя установлен тепловизор. Защита БМП усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК.

Кроме того, в данной комплектации изменена организация пространства в десантном отделении. Вместо индивидуальных кресел там установили две лавки на три сиденья каждая. Опыт показал, что это позволяет десанту быстрее покидать БМП.

Один из экспертов по Bradley рассказал, что огневая мощь, маневренность и прочность БМП, продемонстрированные в 73 Easting и во время операции "Иракская свобода", - это именно то, что нужно Украине, которая рассматривает дальнейшие наступательные действия против россиян, все еще имеющего значительное количество советских танков и другой бронетехники, а также более современных машин.

"Bradley поможет Украине безопасно перемещать войска в зонах повышенного риска, предлагая при этом платформу с надежными противотанковыми и противопехотными возможностями", - заявил эксперт.

Напомним, ранее США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти в 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley. Появились детали и полный список вооружений.

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