В Пентагоне рассказали, когда начнется языковая подготовка украинских пилотов

Пентагон подтвердил начало языковой подготовки украинских пилотов для учений на истребителях F-16 в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх.
В ведомстве отметили, что украинские пилоты, а также технический персонал начнут заниматься языковой подготовкой на авиабазе в Техасе уже в сентябре. Впоследствии они будут учиться управлению и обслуживанию истребителей F-16.
"Мы ожидаем, что языковая подготовка начнется позже этого месяца", - сказала Сингх.
Конкретной даты, когда начнутся эти учения, представительница Пентагона не указала.
После визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче нашему государству 61 истребителя F-16. Самолеты предоставят Нидерланды, Дания и Норвегия.
Директор Воздушных сил Национальной гвардии США Майкл Ло рассказал, что первая группа украинских пилотов, которые будут учиться летать на F-16 в Соединенных Штатах, может пройти подготовку уже до конца этого года.
Ранее в Министерстве обороны заявляли, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.
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