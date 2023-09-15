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В Пентагоне рассказали, когда начнется языковая подготовка украинских пилотов

Фото: Пентагон рассказал, когда начнется языковая подготовка украинских летчиков (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пентагон подтвердил начало языковой подготовки украинских пилотов для учений на истребителях F-16 в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх.

В ведомстве отметили, что украинские пилоты, а также технический персонал начнут заниматься языковой подготовкой на авиабазе в Техасе уже в сентябре. Впоследствии они будут учиться управлению и обслуживанию истребителей F-16.

"Мы ожидаем, что языковая подготовка начнется позже этого месяца", - сказала Сингх.

Конкретной даты, когда начнутся эти учения, представительница Пентагона не указала.

Передача F-16 Украине и обучение пилотов

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче нашему государству 61 истребителя F-16. Самолеты предоставят Нидерланды, Дания и Норвегия.

Директор Воздушных сил Национальной гвардии США Майкл Ло рассказал, что первая группа украинских пилотов, которые будут учиться летать на F-16 в Соединенных Штатах, может пройти подготовку уже до конца этого года.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.

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