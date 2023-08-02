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В Пентагоне прогнозируют тяжелое и длительное контрнаступление ВСУ

Фото: представитель Пентагона Патрик Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Татьяна Степанова

Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и длительным. Однако Соединенные Штаты Америки будут поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, в США продолжают видеть, как украинское контрнаступление "продвигается вперед", добавив, что для ВСУ это "была и будет трудная борьба".

Райдер напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина о контрнаступлении. Он отмечает, что "это будет марафон, а не спринт". То есть речь идет о том, что контрнаступление ВСУ может затянуться во времени.

Однако он подчеркнул, что Вашингтон "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"И поэтому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что когда у них (ВСУ - ред.) возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать", - отметил Райдер.

Ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия по всем направлениям фронта. По данным Генштаба, украинские военные выбили российские войска с позиций в районе Андреевки Донецкой области в среду, 2 августа. Кроме того, Силы обороны сдерживают наступление оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ