В Пентагоне не подтвердили готовность передать ракеты ATACMS Украине

"Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS", - заявил Райдер в ходе брифинга.

Ранее сегодня в WSJ появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки близки к тому, чтобы согласовать передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS. По данным СМИ, ускорение такого решения связано с тем, что в России началась внутренняя борьба военного руководства, обсуждение передачи ракет проходит на самом высоком уровне

Дальнобойные ракеты ATACMS

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin. Она имеет дальность применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты начали рассмотрение передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет.