В Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня

По его словам, США больше не рассматривают британскую армию как боевую силу высшего уровня. На второй ступени вместе с Британией на сегодняшний день находятся такие страны, как Германия и Италия.

"У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень", — сказал американский генерал в разговоре с министром обороны Британии Бену Уоллесу.

По мнению Пентагона, Лондону следует отказаться от политики сокращения военных расходов. Однако на повышение боеспособности британских Сухопутных войск в любом случае понадобится десятилетие.

По данным экспертов Sky News, Великобритании для улучшения положения необходимо увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 млрд фунтов. Сейчас он составляет 48,6 млрд фунтов. Также Лондон должен отказаться от сокращения численности армии и смягчить правила закупок оружия.