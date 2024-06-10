Стало известно, когда пройдет очередной "Рамштайн"
Контактная группа по обороне Украины (формат "Рамштайн") проведет 23-ю встречу уже на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу мероприятий на сайте НАТО.
Согласно данным Альянса, встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе 13 июня. Она должна начаться в 11:00.
При этом в 16:00 ожидается заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
Уже 15 июня пройдет встреча министров обороны стран НАТО и Группы по ядерному планированию.
Встречи "Рамштайн"
Напомним, предыдущая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 20 мая. Тогда одним из предметов обсуждений стало российское наступление на севере Харьковской области.
В ходе встречи министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала передачу Украине танков Leopard и ракет для Patriot.
Более детально о предыдущем "Рамштайне" можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.