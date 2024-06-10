Стало известно, когда пройдет очередной "Рамштайн"

Контактная группа по обороне Украины (формат "Рамштайн") проведет 23-ю встречу уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу мероприятий на сайте НАТО.

Согласно данным Альянса, встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе 13 июня. Она должна начаться в 11:00. При этом в 16:00 ожидается заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны. Уже 15 июня пройдет встреча министров обороны стран НАТО и Группы по ядерному планированию.