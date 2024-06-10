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Стало известно, когда пройдет очередной "Рамштайн"

Брюссель, Понедельник 10 июня 2024 22:00
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Стало известно, когда пройдет очередной "Рамштайн" Фото: названа дата проведения очередного "Рамштайна" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Контактная группа по обороне Украины (формат "Рамштайн") проведет 23-ю встречу уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу мероприятий на сайте НАТО.

Согласно данным Альянса, встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе 13 июня. Она должна начаться в 11:00.

При этом в 16:00 ожидается заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Уже 15 июня пройдет встреча министров обороны стран НАТО и Группы по ядерному планированию.

Встречи "Рамштайн"

Напомним, предыдущая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 20 мая. Тогда одним из предметов обсуждений стало российское наступление на севере Харьковской области.

В ходе встречи министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала передачу Украине танков Leopard и ракет для Patriot.

Более детально о предыдущем "Рамштайне" можете узнать в материале РБК-Украина.

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