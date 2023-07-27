RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ, - NYT

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Главный удар контрнаступления украинских военных в настоящее время осуществляется на юго-востоке страны, при этом другие силы остаются в резерве, утверждают два представителя Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Комментарии американских чиновников относительно детали кампании совпали с сообщениями в среду о ситуации вдоль южной линии фронта в Запорожской области, где велись артиллерийские бои.

Как говорится в материале, украинские официальные лица рассказали чиновникам США, что усиленные группировки ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в оккупированный город Токмак, а в случае успеха - далее в Мелитополь.

Так, в среду появились сообщения украинских военных о том, что Силы обороны неуклонно отбрасывают оккупантов, но их продвижение было постепенным, без каких-либо серьезных прорывов. Бойцов ВСУ замедляют минные поля, а также артиллерийский огонь и авиаудары войск РФ.

Цель бойцов ВСУ заключается в перерезании "сухопутного коридора" между оккупированным Крымом и временно захваченными РФ территориями на юге Украины, или, по крайней мере, продвинуться достаточно далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону досягаемости нашей артиллерии.

Как заявили официальные лица Украины в Вашингтоне, новая операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель.

"Это большое испытание", - сказал один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности.

Контрнаступательные действия ВСУ

Военные ВСУ продолжают вести наступательную операцию на фронте. По данным Генштаба, бойцы продвигаются на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

На днях стало известно, что российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области. Также ВСУ продвигаются на юге, в том числе в районе Старомайорского.

При этом украинским военным приходится сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

Как заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 июля, украинские военные в тот день добились хороших результатов на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ