У Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю

Військові стратеги РФ вивчають можливість застосування ядерної зброї

Российские военные стратеги изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах. Об этом заявил глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, "это часть российской доктрины и их способа ведения войны". Кроме того, представители Пентагона считают, что РФ раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования - вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого", - сказал он.

Также исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбарджер заявила, что РФ и Китай стремятся подвести США к сложной дилемме.

"Модернизация вооруженных сил России и Китая, в сочетании с проблемами, вызванными временем и расстоянием, с которыми мы сталкиваемся, предоставляют этим субъектам возможность действовать быстро, использовать то, что обычно называют сценарием свершившегося факта", - сказала она.

Она добавила, что "Российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают озабоченность, поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта".

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

Добавим, что 2 февраля президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.