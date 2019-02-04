У Пентагоні заявили про перекидання більше трьох тисяч військових на кордон з Мексикою

Протягом трьох місяців військові будуть на кордоні США і Мексики

В Пентагоне заявили о переброске на юго-западную границу США и Мексики военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военнослужащие будут находиться там в течение трех месяцев, они окажут помощь пограничникам.

Отмечено, что общее число американцев, охраняющих границу в том районе, составит около 4,3 тыс. человек

Так, президент США Дональд Трамп еще в октябре 2018 года заявлял об отправке военнослужащих на границу.

Трамп в ноябре также заявлял о подписании указа о частичном закрытии границы с Мексикой и о том, что военным разрешено открывать огонь по мигрантам, которые пытаются нелегально попасть в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о подписании нового торгового соглашения с Мексикой.

По его словам, это соглашение на миллиард долларов в год выгоднее старого соглашения NAFTA (соглашение о североамериканской зоне свободной торговли).