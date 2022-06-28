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У Пентагоні високо оцінили дії ЗСУ і озвучили проблеми Росії на фронті

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України чинять впертий опір у Лисичанську та його околицях. ЗСУ блискуче проявили себе при обороні Сєвєродонецька.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки", про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США.

З військової точки зору, та невелика кількість українців, яка утримувала росіян в Сєвєродонецьку так довго, - "це те, що ми все будемо вивчати в майбутньому", заявив він.

За його словами, на тій невеликій території, яку ЗС РФ вдалося відвоювати, було втрачено велику кількість особового складу і техніки.

"Кілька сотень українців продовжують стримувати російську армію в досить серйозному бою. Це говорить про стійкість українських солдатів і їхнього керівництва", – заявив співробітник Пентагону.

За його словами, Міністерству оборони США стало відомо про зростаючі ознаки опору російській окупації недалеко від Херсона.

"За останні кілька днів нам стало відомо про вбивства місцевих російських чиновників. Нам також відомо, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід і захід від Херсона",- заявив він.

За словами високопоставленого співробітника Пентагону, Міністерство оборони США побачило докази проблем з моральним духом серед російських військовослужбовців, які зберігаються.

Він додав, що Росія також використовувала свої резерви за останній місяць.

"Той факт, що Росія говорить про резерви, свідчить про вплив українців на російську армію. На папері Росія, безумовно, має перевагу в системах озброєння і загальної чисельності військ, які вона може виставити на полі бою", - зазначив співробітник Пентагону.

За його словами, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

Що стосується постачання американської зброї в Україну, чиновник сказав, що незабаром в Україну будуть відправлені чотири додаткових високомобільних артилерійських ракетних комплекси HIMARS.

"Ми продовжуємо працювати над нашою допомогою у сфері безпеки і робимо все можливе, щоб доставити цю допомогу українцям якомога швидше. Думаю, що те, що ви бачите на полі бою, свідчить про те, що українці добре використовують не тільки наші системи, але і системи, які вони отримують від наших партнерів і союзників по всьому світу", - сказав співробітник Пентагону.

Нагадавши, в Україну вже прибули американські ракетні системи HIMARS. Крім того, США виділить Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.

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