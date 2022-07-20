У Пентагоні спрогнозували майбутнє війни Росії проти України

Війна Росії проти України має великі шанси залишитися в майбутньому затяжним конфліктом.
Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.
"Сьогодні вже 147-й день з дня російського вторгнення в Україну, незаконного і неспровокованого, великомасштабного, сильний проти слабкого. Ця боротьба, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом", - зазначив Міллі, виступаючи в Пентагоні.
Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, перша леді України Олена Зеленська виступила перед Конгресом США. У своїй промові вона закликала передати українським військовим системи ППО.
Також ми писали, що протиповітряна оборона України отримає від США дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
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