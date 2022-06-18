RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico

Фото: у Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міноборони США планує збільшити постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, про це заявили кілька чиновників США.

За їхньою інформацією, США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ у рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.

"Міністерство оборони все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним", - наголосив чиновник Пентагону.

За його словами, рішення про передачу РСЗВ буде засноване "на невідкладних потребах України".

При цьому в адміністрації Байдена додали, що крім РСЗВ також планується постачання снарядів.

"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів", - зазначив чиновник.

Раніше стало відомо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Також ми писали, що українські військові вже проходять навчання з ракетними установками HIMARS. Американські інструктори проводять теоретичні та практичні заняття для солдат ЗСУ у засекреченому місці за межами України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонЗбройні сили УкраїниСполучені Штати АмерикиРСЗОДопомога УкраїніВійна Росії проти України