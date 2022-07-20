У Пентагоні розповіли, з якою швидкістю в Україну надходять системи HIMARS

США навчили 200 українських військовослужбовців застосуванню реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.
"Зброя доставляється зі США протягом 48 годин після рішення Байдена, а на передову - після двотижневого навчання", - розповів Марк Міллі.
Нагадаємо, США та партнери передадуть Україні 20 реактивних систем HIMARS.
Сьогодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.