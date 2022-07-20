RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні розповіли, з якою швидкістю в Україну надходять системи HIMARS

Фото: з якою швидкістю в Україну надходять системи HIMARS (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

США навчили 200 українських військовослужбовців застосуванню реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

"Зброя доставляється зі США протягом 48 годин після рішення Байдена, а на передову - після двотижневого навчання", - розповів Марк Міллі.

Нагадаємо, США та партнери передадуть Україні 20 реактивних систем HIMARS.

Сьогодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон