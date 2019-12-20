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У Пентагоні працюють над захистом виборів-2020 від іноземного втручання

Новини » Політика     20.12.2019 - 22:11
У Пентагоні працюють над захистом виборів-2020 від іноземного втручання
Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

На питання щодо ймовірного втручання України у вибори Еспер не відповів

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Пентагон робить все можливе для того, щоб гарантувати захист президентських виборів в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відповідаючи на питання про те, які додаткові заходи вживаються для захисту майбутніх виборів, і чи стурбовані у Пентагоні "конкретно взятими країнами", включно з "Росією або Україною", Марк Еспер сказав, що не може вдаватися у деталі, бо велика частина цієї інформації є секретною.

Міністерство оборони, за словами Еспера, задіяно у загальних урядових зусиллях щодо захисту виборів, у тому числі, за допомогою кіберкомандування та інших підрозділів Пентагону. Таким чином, сказав Еспер, вдалося не допустити втручання у проміжні вибори в 2018 році.

"Ми продовжуємо стежити, і будьте впевнені, що ми розуміємо, якого роду це загрози, і ми вивчаємо ці загрози, їх походження. Головне - ми зберігаємо цілісність нашого демократичного процесу, наші вибори є вільними від зовнішнього впливу. Я впевнений, що ми прямо зараз робимо все можливе, щоб гарантувати, що так буде і у 2020 році", - сказав глава Пентагону.

Раніше повідомлялося, що у Федерального бюро розслідувань (ФБР) США немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року.

Нагадаємо, член сенату Конгресу США від Республіканської партії Майк Крэйпо заблокував спробу демократів прийняти резолюцію про санкції за втручання в американські вибори.

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