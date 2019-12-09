Українці у США можуть зіграти ключову ролі на виборах президента в 2020, - The Hill

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Штатах проживає близько 1,5 млн українців

Українці, які проживають у Сполучених Штатах, можуть зіграти ключову роль на виборах американського президента у 2020 році. Як передає РБК-Україна, про це пише The Hill.

Видання зазначає, що українці болісно реагують, як президент США Дональд Трамп та його однопартійці "атакують" їхню історичну батьківщину, називаючи Україну "центром корупції".

"Високоосвічені та політично активні, американські українці становлять значну частину населення у ключових штатах з невизначеною політичною орієнтацією. Більшість із 1-1,5 млн українців живуть у Каліфорнії та Нью-Йорку, але понад 100 тисяч мешкають у Пенсільванії - тут Трамп виграв у 2016 році з перевагою менш як у 45 тис. голосів. Крім того, українцями себе називають 64 тис. мешканців у "невизначеній", - пише The Hill.

Речника Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський зазначив, що чимало американських українців переймаються, що ця ситуація в майбутньому ще бульш негативно вплине на відносини США та України.

Видання також підкреслює, що нездатність надати Україні озброєння від адміністраціїпопереднього президента США - Барака Обами - налаштувала частину української діаспори проти Демократичної партії.

Також на настрої діаспори, на думку видання, негативно впливає виголошування Тромпом теорії про те, ніби сервер Національного комітету Демократичної партії у 2016 році зламала Україна, а не Росія.

Крім того, багато людей невдоволені намірами Трампа запросити до США президента Росії Володимира Путіна та загалом "українців в США не втішає прихильне ставлення до колишнього агента КДБ".

"Демократи, чітко не визначились із зовнішньополітичними пріоритетами, тожможуть втратити когорту виборців серед української діаспори та решти іммігрантів зі Східної Європи, котрим теж небайдужа загроза з боку Путіна", - підсумовує The Hill.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Росія в ході спецоперації намагалася перекласти провину за втручання в вибори США у 2016 році на Україну. Розвідка переконана, що з 2017 року росіяни поширюють суміш уже спростованих конспіративних теорій разом з реальними фактами для того, щоб навести на думку, що Київ, а не Москва, відповідальний за зломи комп’ютерів Демократичної партії та інші спроби втручання.