У Пентагоні оцінили протистояння українців Росії: творчо підійшли до атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, українці наполегливо протистоять російському вторгненню, досі жодне велике місто на території України ще не захоплене.

"Ми вважаємо, що їх (російських військ, - ред.) просування сповільнилося як через опір українців, які досить творчо підійшли до пошуку способів атакувати колони, так і, по-друге, через брак палива і проблем з постачанням, які у них були",- сказав чиновник.

Він зазначив, що протягом останніх двох днів у Києві перебували підрозділи російської розвідки, і є повідомлення про те, що вони носять українську військову форму для маскування. У деяких випадках їх упізнали місцеві жителі та українські військові.

Також він каже, що російські сили, які зближуються з північного сходу і північного заходу, залишаються приблизно за 30 кілометрів від центру Києва.

За словами чиновника, на півдні України російські війська просуваються на північний схід у бік Маріуполя і на даний час знаходяться приблизно за 50 кілометрів від центру цього міста. Вони також рухаються на північний захід у бік міста Херсона.

"Наша оцінка така, що Маріуполь обороняється, і українці нададуть там жорсткий опір", - сказав чиновник.