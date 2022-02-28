В Пентагоне оценили противостояние украинцев России: творчески подошли к атаке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США .

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, украинцы упорно противостоят российскому вторжению, до сих пор ни один крупный город на территории Украины еще не захвачен.

"Мы считаем, что их (российских войск, - ред.) продвижение замедлилось как из-за сопротивления украинцев, которые весьма творчески подошли к поиску способов атаковать колонны, так и, во-вторых, из-за нехватки топлива и проблем со снабжением, которые у них были", - сказал чиновник.

Он отметил, что в течение последних двух дней в Киеве находились подразделения российской разведки, и есть сообщения о том, что они носят украинскую военную форму для маскировки. В некоторых случаях их опознали местные жители и украинские военные.

Также он говорит, что российские силы, которые сближаются с северо-востока и северо-запада, остаются примерно в 30 километрах от центра Киева.

По словам чиновника, на юге Украины российские войска продвигаются на северо-восток в сторону Мариуполя и в настоящее время находятся примерно в 50 километрах от центра этого города. Они также движутся на северо-запад в сторону города Херсона.

"Наша оценка такова, что Мариуполь обороняется, и украинцы окажут там жесткое сопротивление", - сказал чиновник.