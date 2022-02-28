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В Пентагоне оценили противостояние украинцев России: творчески подошли к атаке

Новина українською →
США, Понедельник 28 февраля 2022 06:54
В Пентагоне оценили противостояние украинцев России: творчески подошли к атаке Фото: пентагон оценил оборону украинской армии ( zsu.gov.ua )
Автор: Наталья Скороход

Украинцы оказывают упорное сопротивление вторжению российских войск. Оборонные способности украинцев прокомментировали в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, украинцы упорно противостоят российскому вторжению, до сих пор ни один крупный город на территории Украины еще не захвачен.

"Мы считаем, что их (российских войск, - ред.) продвижение замедлилось как из-за сопротивления украинцев, которые весьма творчески подошли к поиску способов атаковать колонны, так и, во-вторых, из-за нехватки топлива и проблем со снабжением, которые у них были", - сказал чиновник.

Он отметил, что в течение последних двух дней в Киеве находились подразделения российской разведки, и есть сообщения о том, что они носят украинскую военную форму для маскировки. В некоторых случаях их опознали местные жители и украинские военные.

Также он говорит, что российские силы, которые сближаются с северо-востока и северо-запада, остаются примерно в 30 километрах от центра Киева.

По словам чиновника, на юге Украины российские войска продвигаются на северо-восток в сторону Мариуполя и в настоящее время находятся примерно в 50 километрах от центра этого города. Они также движутся на северо-запад в сторону города Херсона.

"Наша оценка такова, что Мариуполь обороняется, и украинцы окажут там жесткое сопротивление", - сказал чиновник.

Он добавил, что воздушное пространство над Украиной все еще остается спорным, а это означает, что украинцы все еще используют свои самолеты и системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые, как считается, все еще целы и все еще жизнеспособны, хотя и несколько деградировали.

Напомним, что украинские войска нанесли большой ущерб российским войскам. Россияне потеряли около 4500 военных и сотни единиц техники.

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