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У Пентагоні оцінили втрати росіян від вибухів у Криму

Фото: у Пентагоні оцінили втрати росіян від вибухів у Криму (twitter)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пентагон вважає, що Росія втратила низку своїх винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, літаків-розвідників, а також складів боєприпасів через вибух на авіабазі у Новофедорівці в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського журналіста Джека Детча.

"США вважають, що низка російських винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, літаків-розвідників і складів боєприпасів були знищені на авіабазі Саки в Криму цього тижня", - написав він з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

При цьому військове керівництво України не підтвердило причетність ЗСУ до вибухів в Криму.

У ЗСУ заявляють, що Росія втратила більше 9 своїх літаків через вибухи.

Міноборони Британії зазначає, що під час вибухів були знищені або серйозно пошкоджені щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільових літаки Су-30 FLANKER H.

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