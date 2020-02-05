Пентагон заявив про розміщення нових ядерних боєголовок для протидії Росії

Міністерство оборони США заявило про оснащення балістичних ракет підводних човнів атомного ракетного базування (ПЛАРБ) новими ядерними боєголовками малої потужності. Про це йдеться в заяві заступника міністра оборони США з питань політики Джоні Руда.

За його словами, в рамках нової ядерної стратегії США від 2018 року Міноборони США було запропоновано модифікувати невелику кількість боєголовок балістичних ракет на підводних човнах у зв'язку з висновком про те, що такі потенційні супротивники, як Росія, вважають, що застосування ядерної зброї малої потужності (тактичного) може дати їм перевагу над США і їх союзниками й партнерами.

"ВМС США оснастили боєголовками малої потужності W76-2 балістичні ракети на підводних човнах", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії вважає, що ситуація у сфері світової стратегічної стабільності погіршується, через те, що є ризик виникнення ядерної війни.

Відзначимо, в березні в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини й способу ведення війни.