Пентагон заявив про звільнення Сирії від ІД "протягом декількох тижнів"

За словами Шенахана, 99,5% контрольованих ІД територій повернуто сирійцям

Сирия будет полностью освобождена от членов террористической группировки "Исламское государство" в течение нескольких недель. Об этом заявил и.о. главы Пентагона Патрик Шэнахан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Шэнахана, возглавляемая курдами демократическия коалиция, которую поддерживают США, готовится к "финальной битве" с боевиками ИГ на востоке Сирии.

"Я бы сказал, что 99,5% контролируемых ИГ территорий возвращено сирийцам. В течение нескольких недель будет 100%", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что представители Международной коалиции, возглавляемой США, а также поддерживаемые американцами курды ведут переговоры о разоружении боевиков ИГ в Сирии.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зявлял, что Турция завершила подготовку к операции на востоке Сирии. Эрдоган отметил, что Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции. Он добавил, что Турция не допустит превращения зоны безопасности на севере Сирии в место, где активно орудуют террористы.