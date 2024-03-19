Пентагон запустил сайт по отслеживанию военной помощи Украине

Сайт Ukraine Oversight предоставляет информацию о работе 20 американских надзорных агентств, которые известны как Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной. В частности, они следят за тем, чтобы оказанную помощь использовали по назначению.

Издание отмечает, что республиканцы в Конгрессе США все еще выступают против выделения Украине помощи, в то же время многие из них задают себе вопрос, существует ли надлежащий учет оружия, отправляемого Киеву.

На сайте также размещена контактная информация, по которой можно сообщить о каких-либо обвинениях в мошенничестве, растрате или нецелевом использовании помощи Украине.

Как отметил заместитель генерального инспектора Пентагона Роберт Сторч, вебсайт является "удобным универсальным ресурсом для людей, которые могут узнать больше о наших широких усилиях в рамках наблюдательного сообщества по надзору за использованием средств налогоплательщиков для реагирования США на ситуацию в Украине".

Вебсайт имеет поздравительную страницу с видеороликом, описывающую усилия Межведомственной рабочей группы по надзору за Украиной, а также вступительную информацию о войне в Украине и поддержку со стороны США.

На сайте также размещены информационные бюллетени о том, сколько США оказали помощь Украине с момента вторжения России в 2022 году – 113,4 миллиарда долларов, а также подробная информация о надзорных проектах ведомств, призванных обеспечивать защиту от нецелевого использования оружия.

Как сообщает The Hill, республиканцы уже давно задают вопросы относительно миллиардов долларов, которые направляются в Украину, в том числе относительно того, осуществляется надлежащий надзор за этими средствами. Офис генерального инспектора Пентагона обнаружил некоторые проблемы с отслеживанием помощи Украине, но не нашел вопиющих проблем расточительства, мошенничества или нецелевого использования.

Исполняющая обязанности генерального инспектора Государственного департамента США Диана Шоу заявила, что "надзор за Украиной является приоритетом номер один", поздравив новый вебсайт как новый инструмент, "который поможет информировать американских налогоплательщиков".

Мониторинг оборонной помощи для Украины

Напомним, что в сентябре прошлого года Пентагон направил в Киев инспекторов для мониторинга военной помощи Украине США. Подобная американская проверочная миссия работала в Украине и в начале этого года.

Как ранее заявили в Агентстве США по международному развитию (USAID), Штаты не выявили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью.

Также в ноябре 2023 г. в Минобороны Украины рассказали, что эксперты мониторинговой миссии Европейского фонда мира (European Peace Facility) проводили учет переданного Силам обороны вооружения от стран Евросоюза.

Недавно Управление отчетности правительства Соединенных Штатов Америки (GAO) представило для Министерства обороны рекомендации по обеспечению отслеживания и надлежащего использования оборудования американского производства, предоставляемого Украине в рамках оборонной помощи.