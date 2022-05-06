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Пентагон закупить дрони-камікадзе Switchblade для України на майже 18 млн доларів

Фото: безпілотник Switchblade (U. S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Forti / dvidshub.net)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони США уклало контракт на суму 17,8 мільйона доларів на виробництво і відправку безпілотників Switchblade в Україну в рамках оборонної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами заступника глави Міноборони США із закупівель і підтримки доктора Вільяма ЛаПланте на брифінгу, угода укладена 6 травня.

Ці безпілотники будуть закуплені у виробників і доставлені в Україну в рамках фінансування ініціативи сприяння безпеці України, затвердженої в додатковій фіндопомозі нашій країні, яке було прийнято разом з великим законопроектом про витрати в Конгресі США в середині березня.

ЛаПланте зазначив, що загальне фінансування USAI в цьому законопроекті склало 300 мільйонів доларів, і на цей час Пентагон виділив 136,8 мільйона доларів з цієї суми.

В цілому за цю суму були куплені та будуть відправлені безпілотні авіаційні системи, Puma, передова система високоточної зброї, пристрої зв'язку, бойове медичне обладнання та витратні матеріали, біноклі в рамках восьми різних контрактів, сказав ЛаПланте.

Він додав, що Пентагон також використовує фінансування в розмірі 1,45 мільярда доларів, схвалене Конгресом США в доповненні до допомоги Україні, підписаному в середині березня, для заміни американських запасів Javelin і Stinger, а також ключових компонентів для цієї зброї.

Нагадаємо, 6 травня, в День піхоти, українські військові вперше показали відео роботи ударного безпілотника Switchblade.

Також ми писали, що в квітні в Україну з США прибула партія нової військової допомоги, яка включає 300 дронів Switchblade.

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