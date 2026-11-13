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Пентагон затормозил обещанные Трампом лицензии на производство ракет Patriot в Украине, - СМИ

21:44 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: производство ракет Patriot для Украины застряло в Пентагоне (twitter.com/oleksiireznikov)

Лицензии на производство украинских ракет Patriot в США "застряли" в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Алекса Рауфоглу в X.

Задержка произошла в оборонном ведомстве США, несмотря на то, что государственный секретарь Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет якобы подписали необходимые документы еще в октябре.

Два источника подтвердили журналисту, что лицензионные документы находятся в тупике.

По их словам, процесс остановился во время работы Майкла Даффи, занимавшего должность заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению.

В Министерстве обороны США пока воздержались от официальных комментариев по этой ситуации.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готов помогать Украине с ракетами PAC-2 и PAC-3 для Patriot.

В Североатлантическом альянсе подтвердили готовность усилить украинскую противовоздушную оборону этими зенитными боеприпасами.

В то же время, авиационный эксперт Константин Криволап оценил имеющиеся запасы перехватчиков у партнеров.

По его словам, в Европе насчитывается около 200 ракет PAC-3, однако часть этого арсенала уже успели передать Украине.

Кроме того, эксперт отметил, что надежно известно о наличии около 200 ракет модификации PAC-2 в Греции, в то время как информация о похожем количестве боеприпасов в Испании не соответствует действительности.

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