Пентагон затормозил обещанные Трампом лицензии на производство ракет Patriot в Украине, - СМИ

Задержка произошла в оборонном ведомстве США, несмотря на то, что государственный секретарь Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет якобы подписали необходимые документы еще в октябре.

Два источника подтвердили журналисту, что лицензионные документы находятся в тупике.

По их словам, процесс остановился во время работы Майкла Даффи, занимавшего должность заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению.

В Министерстве обороны США пока воздержались от официальных комментариев по этой ситуации.