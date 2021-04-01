ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пентагон висловив стурбованість ескалацією на Донбасі

Новость на русском → США, Четвер 01 квітня 2021 02:20
Пентагон висловив стурбованість ескалацією на Донбасі Фото: ситуація на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Даша Харченко

США висловили занепокоєння у зв’язку з порушенням режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема посиленою присутністю російських військ на кордоні з Україною.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.

"Ми стурбовані останньою ескалацією російської агресії на сході України, у тому числі порушенням режиму припинення вогню", - заявив Кірбі.

Також він прямо звинуватив у посиленні агресії Росію, назвавши її дії, "дестабілізуючими" і такими, що "підривають зусилля з деескалації".

Крім того, він додав, що американська сторона поінформована про доповіді українських військових щодо пересування російських військ у напрямку кордону з Україною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном загострення ситуації на Донбасі. Телефонна розмова відбулася ввечері 31 березня.

Нагадаємо, ця розмова відбулася після того, як 26 березня російські окупанти обстріляли позиції ООС на Донбасі, вбивши чотирьох українських військових. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Донбас
NEWS
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
DAILY
Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати