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Пентагон выделил еще 1 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

Новости » Политика    26.03.2019 - 08:24
Пентагон выделил еще 1 млрд долларов на стену на границе с Мексикой
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Средства направят на участок стены протяженностью более 90 км

Министерство обороны США выделило еще 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Сообщается, что и.о. главы Пенгатона Патрик Шанахан разрешил использовать 1 млрд долларов из средств ведомства для строительства стены на границе с Мексикой. В частности, он поручил командующему инженерными войсками приступить к планированию и выполнению этой программы. Средства выделяются для поддержки министерству внутренней безопасности, а также таможенной и пограничной службам.

Также сообщается, что деньги пойдут на строительство участка протяженностью около 91 км и высотой почти 5,5 м между Юмой (Аризона) и Эль-Пасо (Техас). Часть средств направят на улучшение дорог и искусственного освещения в этом районе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов ветировать решение Сената США по строительству стены. Он также называл южную границу "кошмаром для национальной безопасности".

Кроме того, он объявил, что мексиканские картели могут признать террористическими организациями.

 

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