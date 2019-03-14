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Трамп: мексиканські картелі можуть визнати терористичними

Новини » Політика    14.03.2019 - 08:46
Трамп: мексиканські картелі можуть визнати терористичними
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп вважає, що Мексика втратила контроль над картелями

Сполучені Штати Америки можуть визнати мексиканські наркокартелі терористичними організаціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Дональда Трампа виданню Breitbart.

За його словами, питання мексиканських наркокартелів є психологічним та економічним моментом. Він також підкреслив, що минулого року в Мексиці було вбито 42 тис. осіб, причому більша частина жертв пов'язана з картелями.

"На жаль, Мексика втратила контроль над картелями", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про значне зростання числа вбивств в Мексиці у 2018 році. За його словами, така ситуація сприяє гуманітарним кризам, які виникають на південному кордоні США і поширюються по країні. При цьому він підкреслив, що вирішити "мексиканську проблему" зможе стіна.

Минулого тижня повідомлялося, що Трамп має намір запросити в 1,5 рази більше грошей на будівництво стіни. За даними Reuters, американський президент попросить додаткові 8,6 млрд доларів, що в 1,5 рази більше раніше запитуваної суми.

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМексикаДональд Трампнаркоторговля
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