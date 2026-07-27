Пентагон признал отставание от Украины в области дронов, но хочет стать "чемпионом мира"

Тревис Метц, заместитель директора и главный операционный директор Подразделения оборонных инноваций Пентагона, отвечающий за развитие американской индустрии беспилотников, признал, что нынешние объемы производства в США составляют лишь небольшую часть украинских. В то же время Вашингтон уже ужесточает требования к производству военных дронов, делая ставку на использование комплектующих американского производства.

По словам Метца, в этом году Украина произведет от шести до семи миллионов небольших ударных FPV-дронов или примерно 500 тысяч ежемесячно.

Для сравнения, в рамках американской программы "Доминирование дронов" стоимостью 1,1 млрд долларов к февралю планируют заказать чуть менее 200 тысяч беспилотников.

"Намного сложнее пройти путь от нуля до 200 000, чем увеличивать объемы производства после того, как у страны уже есть соответствующий потенциал", - отметил он.

Почему США не могут быстро нарастить производство

В то же время Пентагон ужесточил требования к производителям военных беспилотников. Согласно новым правилам, они должны производиться с использованием американских комплектующих. Конечной целью называют создание полностью отечественной цепи снабжения для малых дронов.

Метц признал, что самым большим вызовом для США остаются полупроводники и другие критически важные компоненты. По его словам, ни один из беспилотников 19 компаний, которые будут участвовать в августовских испытаниях Gauntlet II, не могут содержать запрещенных деталей, в том числе китайских бесщеточных двигателей или аккумуляторов.

В то же время он предположил, что подавляющее большинство дронов, закупленных на предыдущем этапе программы, все же использовали китайские двигатели.

Несмотря на нынешнее отставание, Метц убежден, что США способны догнать Украину.

"Я не вижу причин, почему мы не должны стать чемпионом мира и в этой сфере", – заявил он.

Украинские компании уже выходят на рынок США

По словам чиновника, все шесть украинских компаний, которые примут участие в испытаниях Gauntlet II в следующем месяце в штате Колорадо, уже заключили или готовятся заключить соглашения с США о создании совместных предприятий.

В частности, F-Drones сотрудничает с компанией Ukrainian Defense Drones, открывшей завод в Огайо. В то же время, производитель General Cherry договорился о создании совместного предприятия с американской Wilcox Industries.

Как пояснил Метц, локализация производства в США является обязательным условием для украинских компаний, которые рассчитывают по будущим американским заказам. По замыслу Пентагона, это поможет объединить украинский боевой опыт с производственными возможностями США, а не полагаться на импорт готовой продукции.