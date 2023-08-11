Пентагон о войне в Украине: ситуация не идеальна, но армия совершила чудо

Он отметил, что в Украине продолжаются тяжелые и жестокие бои. По его словам, США с самого начала предполагали, что, независимо от того, когда начнется контрнаступление, это будет тяжелое сражение.

При этом Райдер подчеркнул, что США будут и дальше работать с украинскими войсками, чтобы предоставить им необходимые для борьбы возможности, включая обучение.

"Сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонную позицию, что именно по себе является чудом из-за состояния украинской армии во время вторжения России", - сказал спикер.

По мнению Райдера, ситуация на поле боя далеко не идеальна, но даже в таких условиях украинские бойцы смогли реализовать возможности и добиться результатов.

Контрнаступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на нескольких направлениях фронта, а именно на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

При этом наибольшим препятствием контрнаступления стали минные поля оккупантов, а также построенная врагом мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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