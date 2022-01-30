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Пентагон не бачить ознак участі Китаю в російській ескалації навколо України

Автор: Артур Родивилов

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати поки що не бачать ознак, що Китай будь-яким чином буде залучений в російську ескалацію навколо України. Пекін враховує ризики в разі вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Full Court Press.

Представник американського відомства заявив, що в разі вторгнення Росії в Україну, крім економічних санкцій, буде "посилюватися ізоляція" російської сторони.

"Я вважаю, що китайці це також враховують. Ми не бачимо ознак, що Китай буде залучений в це в будь-якій значущій ролі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор. Нібито, щоб "не затьмарити" подію.

Ентоні Блінкен заявив, що проведення Олімпіади в Пекіні жодним чином не заважатиме Російській Федерації щодо України. Агресор діятиме відповідно до "розрахунків" Путіна.

Пізніше держсекретар США вказав Китаю на ризики у разі вторгнення Росії в Україну. Це торкнеться світової економіки і безпеки.

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Вторгнення Росії до України