Пентагон о взрывах на аэродромах в РФ: Украина сама принимает решения о целях

Пентагон не координирует с Украины все осуществляемые атаки. Вашингтон не был осведомлен, кто наносил удары по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Она подчеркнула, что США "поставляют вооружения и системы", которые нужны украинской стороне.

"Они на месте принимают решения относительно целей, относительно того, когда они проведут операцию. Мы предоставляем военную помощь. Так что нет, не обязательно, что мы были проинформированы или осведомлены о каких-либо ударах на территории России. Мы видели сообщения об этом. Но мне нечего добавить", - продолжила она.

Она рекомендовала обратиться в украинское военное ведомство за дальнейшими комментариями по данному вопросу.

"Мы будем предоставлять им то, что им нужно для защиты своей территории, защиты их граждан на поле боя. Конечно, мы не хотим эскалации. Мы не стремимся к эскалации. Мы не стремимся к войне с Россией. Но мы обеспечим возможность для Украины защищаться", - заявила Сингх.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не работают над тем, чтобы помешать Украине разработать свои собственные средства дальнего удара, которые потенциально могут быть нацелены на территорию РФ.

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