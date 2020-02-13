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Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана, - Трамп

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 01:58
Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана, - Трамп
Фото: Александр Віндман (facebook.com/judy rinkley)

Трамп заявив, що не був задоволений роботою Віндмана, однак не він призначає покарання

Керівництво Пентагону може застосувати дисциплінарне стягнення щодо Александра Віндмана, колишнього співробітника Ради з національної безпеки США, котрий був головним свідком на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників. Про це сказав президент США Дональд Трамп, повідомляє "Голос Америки".

Спілкуючись з журналістами після церемонії підписання закону, спрямованого на підтримку навчальних програм в галузі точних наук для ветеранів Збройних cил США, Трамп сказав, що рішення по Віндману прийматиме Пентагон особисто.

"Ми відправили Віндмана геть в зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне", - заявив Трамп після того, як Віндмана звільнили з Білого дому минулого тижня.

Александр Віндман негативно охарактеризував дії Дональда Трампа в своїх свідченнях на слуханнях щодо імпічменту, був головним свідком у справі імпічменту.

"Я, безумовно, не був задоволений роботою, яку він проробив. Перш за все, він надав неправдиву інформацію про телефонну розмову із Володимиром Зеленським... Зміст розмови був цілком прийнятним", - заявив Трамп.

Він також додав, що незабаром у Білому домі очікуються нові відставки.

Як заначає "Голос Америки", Александр Віндман має українське коріння.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав причини усунення з Білого дому одного з головних свідків у справі про імпічмент - Александра Віндмана. Співробітник Ради національної безпеки США підполковник Віндман "неправильно", за словами Трампа, передав зміст його телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським.

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