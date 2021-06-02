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Україна зробила запит про нову військову допомогу США

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Київ, Середа 02 червня 2021 15:03
Україна зробила запит про нову військову допомогу США Фото: сенатор від американського штату Нью-Хемпшир Джин Шахін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

В Україну прибула делегація сенаторів США. Представникам делегації повідомили про нові потреби для української армії.

Про це сенатор від американського штату Нью-Хемпшир Джин Шахін заявила на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, цей запит делегація передасть до Вашингтона. Також сенатори на брифінгу підкреслили, що в США існує двопартійний консенсус у питанні подальшого надання військової допомоги Україні, цю позицію поділяють і у Конгресі, і в Адміністрації президента Джо Байдена.

Як зазначив американський сенатор від Огайо республіканець Роб Портман, надання Україні протитанкових комплексів Джавелін "дало Україні такі можливості в плані оборони, яких у неї не було раніше".

За його словами, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі провів сенаторам "віртуальний тур" по лінії бойових дій, під час якого командири на місцях розповіли про поточну ситуацію в зоні конфлікту.

Нагадаємо, сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО.

Зазначимо, у Конгресі очікують, що нові санкції проти "Північного потоку-2" можуть ввести в цьому році.

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