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Пентагон отстранил от службы генерала, координировавшего помощь Украине

07:10 08.08.2026 Сб
2 мин
Заменой Чарльза Костстанцы должен стать генерал-майор Томас Фелти
aimg Юлия Маловичко
Пентагон отстранил от службы генерала, координировавшего помощь Украине
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Один из ключевых американских генералов США Чарльз Костанца, отвечавший за военные операции США в Европе и координацию поддержки Украины, был досрочно отстранен от командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Речь идет о генерал-лейтенанте Чарльзе Костанце, командовавшем V корпусом Армии США. По словам представителя военного ведомства, Костанцу отстранили от командования за последние несколько дней - почти за два месяца до завершения его каденции.

Причины такого решения пока неизвестны.

Отстранение Констанцы произошло на фоне масштабных изменений в высшем военном руководстве США. Как отмечает ABC News, за время пребывания Пита Гегсета в должности министра обороны более двух десятков высокопоставленных офицеров были отстранены или отстранены от исполнения обязанностей, зачастую без публичных объяснений.

В то же время источник, знакомый с ситуацией вокруг Констанцы, заявил, что его устранение не связано с более широкими усилиями Гегсета по перестройке военного руководства США и не имеет политической подоплеки.

Заменой Костяне должен стать генерал-майор Томас Фелти. Его кандидатуру уже утвердил Сенат США, а передача командования была запланирована на октябрь.

Какую роль играл Костанца

V корпус отвечает за управление силами армии США и координацию военных операций в Европе. Часть его подразделений базируется в Польше.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину роль корпуса стала заметнее. В частности, он помогал координировать американскую поддержку Киева и отвечал за американское военное присутствие на передовой линии НАТО.

Костанца, специализирующийся на бронетанковых войсках, возглавлял V корпус с апреля 2024 года. До этого он командовал третьей пехотной дивизией в Форт-Стюарте, штат Джорджия.

В настоящее время обязанности командующего V корпусом временно исполняет бригадный генерал Джон Б. Маунтфорд, заместитель командующего корпусом по вопросам готовности.

США сокращают военное присутствие в Европе

ABC News также обращает внимание на то, что в текущем году Пентагон сократил военное присутствие США в Европе.

Одним из наиболее заметных решений стал внезапный отказ от запланированного развертывания в Польше 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форт-Гуде, штат Техас.

После того, как это решение вызвало критику в Варшаве, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разместят в Польше 5 тысяч военнослужащих. м

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