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Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на 1 млрд долларов

Фото: Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на 1 млрд долларов (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon Missiles and Defense контракт на разработку для ВВС США гиперзвуковых крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сумма сделки составила более 985 млн долларов.

В сообщении отмечается, что контракт предусматривает "проектирование, разработку и первоначальные поставки" соответствующих ракет.

Работы планируется завершить к марту 2027 года.

Напомним, американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Построит для этого 14 спутников, которые способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.

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Пентагон