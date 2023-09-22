Пентагон заключил контракт с Маском для обеспечения украинской армии Starlink

Он подтвердил, что Министерство обороны США заключило контракт со Starlink. Однако детали договора не разглашаются.

"Из соображений безопасности операций из-за критичного характера этих систем мы просто не сможем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или деталях работы этих услуг", - сказал генерал.

Райдер также не раскрыл сумму контракта, лишь подчеркнул, что цель - обеспечить украинские силы необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

Скандал с Москвой

Недавно CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве украинской атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

При этом в Сенате США инициируют расследование, чтобы проверили, мог ли Илон Маск поставить под угрозу национальную безопасность.